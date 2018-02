Kim Jong-un invite le président sud-coréen à un sommet à Pyongyang

Moon Jae-in a accueilli favorablement l'initiative et a indiqué que les deux Corée, en créant les conditions nécessaires pour accepter cette invitation, avaient "rendu possible" cette rencontre.

La visite de Moon en Corée du Nord sera le premier sommet entre les deux pays depuis plus de 10 ans, le dernier ayant eu lieu en 2007. Ce sommet serait également le troisième du genre, après les rencontres entre le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun en 2000 et 2007.