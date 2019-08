L'Inde dénonce à l'ONU des ingérences étrangères sur le Cachemire

L'ambassadeur de l'Inde aux Nations unies a dénoncé ce vendredi des ingérences de la communauté internationale dans le dossier sensible du Cachemire. "Nous n'avons pas besoin que des fouineurs internationaux viennent nous dire comment agir. Nous sommes un pays de plus d'un milliard d'habitants", a mis en garde Syed Akbaruddin, le représentant de New Delhi aux Nations unies, à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité.