L'Inde pourrait devenir la 4e puissance lunaire

Une mission indienne a décollé ce lundi à destination de la Lune. La mission doit permettre à l'Inde d'étudier la présence d'eau au pôle Sud de la Lune. Seuls les Etats-Unis, la Russie et la Chine ont réussi à ce jour à poser des engins sur notre satellite.

Clap 2è! Après un premier essai reporté le 15 juillet dernier, l’Inde a lancé ce lundi dans l’espace sa mission lunaire Chandrayaan-2, destinée à poser le 6 septembre prochain un appareil sur le satellite naturel de la Terre, ce qui en ferait le quatrième pays à accomplir cette prouesse technologique après les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Il s'agit de l'opération la plus ambitieuse menée par New Delhi pour conforter sa position dans l'industrie spatiale à bas coût.