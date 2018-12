L'Indonésie compte ses morts suite au tsunami

Un tsunami a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde, qui sépare les îles de Sumatra et de Java. La catastrophe a fait 281 morts, plus d'un millier de blessés et 57 disparus. Mais le bilan devrait encore s'alourdir.

Que s'est-il passé?

L'Anak Krakatoa est entré en éruption samedi soir peu après 21h locales, 24 minutes avant que le tsunami ne frappe les côtes indonésiennes. Ce volcan crachait de la lave et des cendres depuis plusieurs mois. Des centaines d'habitations ont été endommagées par le passage du tsunami, survenu presque sans laisser le temps d'alerter les populations des rivages du détroit de la Sonde, et des milliers de personnes ont dû se réfugier sur des positions plus élevées. Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde, qui sépare Java et Sumatra, de ne pas s'approcher des plages et que l'alerte forte marée restait en vigueur jusqu'à mardi.