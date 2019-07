L'Iran commence à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé

L'Iran a confirmé dimanche soir qu'il commençait à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déjà averti que cette mesure conduirait l'Iran à "plus d'isolation et de sanctions". Les trois pays européens encore parties à l'accord l'ont condamnée. Londres et Berlin ont appelé Téhéran à revenir sur sa décision et Paris a fait part de sa "grande inquiétude", demandant à l'Iran de cesser toute activité "non conforme" à l'accord sur le nucléaire.