L'économie chinoise souffre de la guerre commerciale avec Washington

Nouveau coup de mou pour l’économie chinoise, dont la croissance est tombée à 6,2% en rythme annuel. Son plus bas niveau depuis 27 ans. Pékin pourrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à la consommation et aux investissements.

Pékin tente depuis des mois, sans succès, de freiner le ralentissement de son économie à coup d’injection massive: 300 milliards de dollars le mois dernier en réductions de taxes aux PME et aides financières directes, et plus de 80 milliards en début d’année pour soutenir l’investissement via un programme de grands travaux dans le domaine du transport ferroviaire, des centrales électriques et des aéroports. Une stratégie semblable à celle mise en place lors des crises précédentes, en 2009 et en 2015.