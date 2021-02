L'équipe de l'OMS a visité l'Institut de virologie de Wuhan

Wuhan, épicentre du virus

Pékin, connue pour son opacité sur les sujets polémiques, nie fermement ces allégations . Alors que la Chine revendique une bonne gestion de l’épidémie, la visite de l’OMS au sein de l’Institut reste un sujet sensible. La Chine a longtemps tardé avant d'autoriser la visite de l’équipe de l'OMS , qui a été soumise à une quarantaine de 14 jours avant d'entamer son travail la semaine dernière. De nombreux analystes doutent d’ailleurs que les experts internationaux découvrent des indices passé un tel délai.

"Tout est sur la table"

Aucune hypothèse ne sera écartée durant cette enquête, selon l'équipe. "Nous sommes tous conscients de l'implication potentielle du laboratoire dans cette affaire et nous allons poser toutes les questions nécessaires", a déclaré Peter Daszak, président de l’ONG EcoHealth Alliance et membre de l'équipe qui participe. "Tout est sur la table et nous gardons l'esprit ouvert", a-t-il ajouté.