La Birmanie "prête" au rapatriement des Rohingyas

"Nous sommes prêts". Après de multiples retards, la Birmanie et le Bangladesh ont élaboré une feuille de route prévoyant le rapatriement de 2.251 Rohingyas à compter du 15 novembre, à un rythme de 150 par jour . Il incombe désormais au Bangladesh "de s'assurer que les délais seront respectés" et que tout retour s'effectue sur une base volontaire, a assuré le ministre des affaires sociales Win Myat Aye.

Pour mémoire, plus de 720.000 membres de cette minorité musulmane apatride dans ce pays majoritairement bouddhiste, ont fui la Birmanie depuis août 2017 sous la menace de l'armée et de milices bouddhistes. Victimes d'un "génocide" selon l'ONU, ils vivent depuis dans d'immenses campements de fortune au Bangladesh.

Un plan critiqué par les ONG

Le plan de rapatriement inquiète les ONG. Vendredi, 42 d'entre elles, dont Oxfam, Save the Children et Handicap International ont lancé un appel pour dénoncer le projet, soulignant que les Rohingyas étaient "terrifiés" à l'idée de rentrer en Birmanie. Ils craignent d'être immédiatement cantonnés dans des camps dans l'État Rakhine, à l'Ouest du pays, où plus de 120.000 d'entre eux sont déjà retenus dans des conditions extrêmement précaires.