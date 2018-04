La Chine ouvre son industrie automobile aux étrangers

Les autorités chinoises lâchent du lest. Elles annoncent ainsi leur intention de supprimer l'actuel plafond de 50% imposé aux participations des entreprises étrangères dans l'industrie chinoise. Cette mesure ne toucherait toutefois que l'industrie automobile et aéronautique .

La Chine veut ainsi donner un coup de pouce aux entreprises d'envergure internationale et améliorer l'accès au marché mondial de l'automobile et de l'aéronautique. Le mois dernier, le Premier ministre chinois Li Keqiang avait déjà réitéré la promesse d'un accès facilité au marché chinois pour les entreprises américaines. Il espérait de la sorte éviter une guerre commerciale entre les deux superpuissances.

Selon la Commission nationale de développement et de réforme, ce plafonnement pourrait sauter dès cette année pour les véhicules fonctionnant aux énergies nouvelles et dans le secteur aéronautique. La fin de la limite est attendue d'ici 2020 pour le secteur des véhicules utilitaires et en 2022 pour les véhicules de tourisme .

Le mouvement est lancé

Cette situation faisait de plus en plus grincer des dents; et ce alors que l'appétit de la Chine pour des entreprises européennes était croissant. On se souvient en Belgique du rachat par Anbang de l'assureur Fidéa suivi par celui de Delta Lloyd Bank, désormais active sous le nom de Naglemackers.