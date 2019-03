La Chine prend des mesures pour relancer son économie

Pour 2019, le gouvernement prévoit une augmentation de croissance entre 6 et 6,5%. Il s’agit d’une diminution pour le deuxième plus grand pays producteur de richesses par rapport à l’an dernier où la prévision était de 6,6%. Fin janvier, plusieurs sources laissaient déjà entendre, selon l’agence de presse Reuters, que le gouvernement chinois établirait cet objectif pour 2019.

Il s’agit de l’objectif de croissance le plus faible de ces trois dernières décennies. Pourtant, 2018 était déjà l’année où la croissance économique avait été la plus basse en 28 ans. Le taux de croissance de l’an dernier était composé de deux points de moins qu’en 2017.

Les difficultés de la Chine

L’autre origine des difficultés économiques actuelles de la Chine puise sa source à l’international , et plus particulièrement dans les relations commerciales chaotiques avec les Etats-Unis. Depuis septembre 2018, le président américain, Donald Trump, applique de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Cela correspond à 200 milliards de dollars taxés à 10%. Selon le leader des USA, il s’agit d’une façon de répliquer face aux pratiques commerciales " déloyales " de la Chine.

Alors qu’un accord entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, semble proche, le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan, se montre plus sceptique. Pourtant, l’ultimatum pour trouver un accord entre les deux parties avait été fixé au 1er mars par le Président américain. Cependant, Donald Trump a décidé de le lever, fin février, en raison des négociations qui avançaient bien . La trêve entre les deux nations annoncée à la fin du mois de novembre 2018 est donc prolongée. Selon le ministre chinois du Commerce, il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant de parvenir à un accord final.

Mesures de relance

Au niveau des entreprises, une diminution de leurs charges de 2.000 milliards de yuans (soit 260 milliards d’euros) est prévue. En 2018, cette baisse était de 1.300 milliards de yuans. Ces 700 millions supplémentaires sont destinés à soutenir les secteurs manufacturiers, du transport et de la construction. Une autre mesure concerne l’octroi d’un plus grand nombre de prêts aux petites et moyennes entreprises afin de les soutenir.

Le gouvernement chinois précise ne pas souhaiter appliquer des mesures aussi strictes que lors du début de la crise économique et financière en 2008. Et ce, même si ces mesures plus souples rendent la croissance plus lente.