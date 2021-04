La Chine signe une croissance record au premier trimestre

La Chine a vu son PIB bondir de 18,3 % sur un an au premier trimestre, boosté par les exportations. Elle est aussi l’un des rares pays à avoir dégagé une croissance positive en 2020.

Croissance à deux chiffres pour l’économie chinoise. L’épidémie semble à présent n’être plus qu’un souvenir lointain pour le pays, qui a vu son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 18,3% sur un an au premier trimestre. Aujourd’hui, la Chine signe en effet une croissance record depuis le début de ses publications trimestrielles sur le PIB en 1992 . Mais ces résultats, avec une reprise inégale en toile de fond, sont aussi à nuancer face à la faible base de comparaison du début de l’année 2020.

Il y a un an à la même période, le PIB de la Chine s'était effondré de 6,8%, sa pire performance économique en 44 ans.

L'amélioration progressive des conditions sanitaires a permis ensuite à la Chine de retrouver un niveau d'activité pré-pandémie en fin d'année dernière. Et le pays a été l'un des rares au monde à dégager une croissance positive en 2020 (+2,3%). "Dans l'ensemble, la reprise s'est poursuivie au premier trimestre" 2021 et cela marque "un bon départ", a relevé devant la presse une porte-parole du Bureau national des statistiques, Liu Aihua.