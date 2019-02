La Chine, talon d'Achille de l'économie mondiale?

1. Shadow banking

La dette des entreprises chinoises est colossale : elle s’élève à 162% du Produit intérieur brut (PIB). La question est de savoir si l’inévitable désendettement se fera de manière ordonnée ou désordonnée. Or, constate Philippe Eulaerts, "30% des entreprises chinoises réalisent des profits inférieurs à leurs remboursements de dette". À cela s’ajoute le problème du "shadow banking" ou de la "finance de l’ombre". Face au durcissement des conditions de crédit, de nombreuses entreprises chinoises se tournent vers des créanciers en dehors du secteur bancaire. Même si ce système contribue à soutenir le niveau d’investissement et donc la croissance, il échappe à tous les cadres de régulation du secteur financier. Beaucoup de ces placements ne sont pas garantis. De plus, les collectivités locales sont fort impliquées dans cette finance informelle où les taux sont plus intéressants que ceux du marché. Beaucoup dès lors n’hésitent pas à assimiler le "shadow banking" à une bombe à retardement.