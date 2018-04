La Chine taxe 128 produits américains

La Chine a appliqué des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier.

Pékin contre-attaque. 128 produits américains sont touchés dès ce lundi par de nouvelles taxes en Chine. Une taxe de 15% est ainsi valable dès lundi sur 120 produits, dont les fruits et dérivés, en provenance des Etats-Unis. Une taxe de 25% a été déterminée pour 8 autres articles, dont la viande de porc et les produits liés. Les fruits secs, les noix, le ginseng, le vin et les tuyaux en acier, ainsi que l'aluminium recyclé sont aussi visés.