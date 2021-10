La Chine va encore durcir la réglementation dans le numérique

La Chine va durcir la réglementation dans le secteur du numérique et, en particulier, dans les paiements en ligne, a averti le gouverneur de la banque centrale.

Les autorités chinoises se montrent, ces derniers mois, particulièrement intransigeantes contre les géants du numérique et leurs pratiques jusque-là tolérées en matière de données personnelles, de concurrence et de droits des utilisateurs, notamment.

"Nous allons continuer à travailler pour lutter contre les monopoles [dans la finance en ligne], la discrimination par le biais des algorithmes et d'autres formes de pratiques anticoncurrentielles ", a indiqué, jeudi, le gouverneur de la banque centrale de Chine, Yi Gang, lors d'une conférence consacrée à la réglementation des géants du numérique.

Une situation de "monopole"

Outils très utilisés par les mastodontes du secteur pour assurer leur succès, les algorithmes sont au cœur de l'économie numérique et servent de cerveau à bon nombre d'applications et services sur internet. Ils permettent, notamment, d'analyser les quantités d'informations récoltées sur un utilisateur et de lui faire des recommandations automatiques en fonction de ses habitudes ou préférences.