La Commisison électorale russe dénonce une cybertattaque

Le réseau informatique de la Commission électorale russe a été visé dimanche par une cyberattaque depuis 15 pays , a déclaré Ella Pamfilova, à la tête de cet organe. "Ce 18 mars, nous avons repoussé une attaque DDoS ('distributed denial of service' ou 'attaque par déni de service') entre 02h00 et 05h00. Le pic est survenu à 02h20 heure de Moscou (00h20 HB). Les sources de cette attaque ont été localisées dans 15 pays", a-t-elle ajouté, citée par l'agence TASS.

L'agence publique TASS a pour sa part fait état de taux de participation dépassant les 60%, voire les 70%, dans les régions de l'Extrême-Orient russe, où le vote, pour lequel plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, s'est terminé plus tôt compte tenu du décalage horaire.

Les autorités ont mené des campagnes massives d'information et d'incitation au vote , facilitant le vote hors du lieu de résidence mais aussi, selon des médias, en faisant pression sur les fonctionnaires ou les étudiants pour aller aux urnes.

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a été exclu de la course après avoir été déclaré inéligible par la Commission électorale en raison d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds, qu'il dénonce comme orchestrée par le pouvoir.

Bourrage d'urnes

Jouissant d'une fidèle base de soutiens dans tout le pays, M. Navalny a appelé au boycott de l'élection et dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote.

Loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, Vladimir Poutine est crédité d'environ 70% des intentions de vote dans les derniers sondages. "Après avoir ramené la Crimée (dans le giron russe), Poutine est devenu un héros à mes yeux . C'est la chose principale pour moi", explique à l'AFP Olga Matiounina, une économiste à la retraite de 65 ans après avoir déposé son bulletin dans l'urne. "Les quatre dernières années, on a eu les sanctions (occidentales), mais nous avons aussi construit beaucoup, de nouvelles usines ont ouvert, l'inflation est faible", affirme-t-elle, tout en reconnaissant que la qualité de vie avait diminué sous le dernier mandat du président.

"Tout le monde sait qui sera élu. On en perd l'envie (d'aller voter) et on a le sentiment que rien ne dépend de nous", indique de son côté Boris, un cadre de 39 ans interrogé à Saint-Pétersbourg.