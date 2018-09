La Corée du Nord autorisera les inspections de ses sites nucléaires

Trump: "Génial"

Le président américain Donald Trump, qui avait rencontré Kim Jong-un le 12 juin dernier à Singapour pour un rendez-vous historique, s'est félicité des décisions annoncées mercredi. "Kim Jong-un a accepté d'autoriser les inspections nucléaires, sous réserve de négociations finales, et de démanteler de façon permanente un site d'essai et une aire de lancement en présence d'experts internationaux", se réjouit le président américain sur son compte Twitter.



Le chemin était toutefois semé d'embûches pour parvenir à s'accorder sur la question du contrôle des installations nucléaires. Kim Jong-un s'était engagé à travailler à la "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne" lors de sa première rencontre avec Moon Jae-in et lors de son sommet avec Trump. Mais les discussions sur la manière de mettre en œuvre ces promesses vagues ont depuis échoué, Washington exigeant des mesures concrètes avant d'accepter un des objectifs clés de Pyongyang, à savoir déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée (1950-1953).



La Corée du Nord et la Corée du Sud ont par ailleurs décidé de présenter une offre commune pour accueillir les Jeux olympiques de 2032 et de "participer ensemble" aux compétitions internationales et notamment aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Se référant au rapatriement des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée, dont Kim Jong-un et Moon Jae-in ont également discuté, Donald Trump a déclaré: "Les restes des héros vont continuer à être rendus aux Etats-Unis. Aussi, la Corée du Nord et du Sud vont déposer une offre commune pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. Génial!"