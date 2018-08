La Corée du Nord contourne les sanctions de l'ONU, Pompeo veut "maintenir la pression"

Selon un rapport d'experts des Nations unies, la Corée du Nord n'a pas stoppé ses programmes nucléaire et balistique et a continué de défier les résolutions du Conseil de sécurité à travers une hausse massive des transferts illicites de produits pétroliers en mer.

Le chef de la diplomatie américaine appelle à "maintenir la pression diplomatique et économique" sur la Corée du Nord, stigmatisant notamment la Russie pour d'éventuelles violations des sanctions internationales. Mike Pompeo a toutefois assuré que le monde était "uni" pour pousser à la dénucléarisation de Pyongyang.

Après une escalade des tensions sans précédent en 2017, ponctuée par des tirs de missiles et un essai nucléaire majeur de la part du régime reclus de Pyongyang, ainsi que par des sanctions internationales de plus en plus strictes en retour, l'année 2018 a été marquée par un dégel spectaculaire.