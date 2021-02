La Corée du Nord dérobe des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies

Un rapport de l'ONU indique que des institutions financières et bourses ont été piratées afin de financer le développement des programmes nucléaire et balistique nord-coréens.

L'agence de presse AFP a mis la main sur un rapport confidentiel de l'ONU, dans lequel on apprend que la Corée du Nord a dérobé plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies, au cours des derniers mois. Comment? Au moyen d'attaques informatiques auprès d'institutions financières et de bourses. Dans quel but? Pour financer ses programmes nucléaire et balistique interdits.