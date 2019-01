La Thaïlande en alerte face à la tempête Pabuk, des touristes belges coincés

De nombreux touristes restent bloqués sur les îles du golfe de Thaïlande à cause de la tempête Pabuk. Parmi eux, une trentaine de Belges se sont signalés au ministère des Affaires étrangères pour être évacués vers le continent.

Les Affaires étrangères belges signalent ce vendredi qu'il est hautement probable que les Belges qui se trouvaient sur les îles thaïlandaises les plus à risque face à la tempête tropicale Pabuk aient été transférés vers le continent. 120 Belges au total ont signalé aux Affaires étrangères leur présence dans le sud de la Thaïlande , dont une trentaine sur les îles du golfe de Thaïlande qui devraient être frappées dès vendredi soir par Pabuk. Ce chiffre ne recense pas les personnes qui n'auraient pas averti les Affaires étrangères.

Pabuk est la première tempête tropicale à frapper cette partie du pays en dehors de la saison de la mousson depuis environ 30 ans. Elle s'est renforcée ces dernières heures avec des vents soufflant à 75 km/h et des vagues pouvant atteindre cinq mètres. Elle a touché les terres plus tôt que prévu, un peu avant 7 heures, heure belge. Les autorités thaïlandaises ont suspendu leurs services de ferry dans le golfe de Thaïlande et trois aéroports régionaux ont été fermés jusqu'à samedi, contraignant un grand nombre de vacanciers à rester sur les îles, désormais totalement isolées du continent.