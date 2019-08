La contestation met les entreprises sous pression à Hong Kong

Ces conséquences peuvent être graves et impliquer la résiliation du contrat de travail.

"Cathay Pacific a une politique de tolérance zéro concernant les activités illégales. En particulier, dans le contexte actuel, il y aura des conséquences disciplinaires pour les employés qui soutiennent ou participent aux manifestations illégales", indique Rupert Hogg, le directeur général de la compagnie aérienne. "Ces conséquences peuvent être graves et impliquer la résiliation du contrat de travail."

La société est dans une position délicate depuis que les médias ont rapporté qu' un de ses pilotes avait été inculpé pour participation à une émeute en raison de son implication dans une manifestation qui avait dégénéré. La compagnie a depuis lors suspendu le pilote de ses fonctions, et annoncé samedi le limogeage de deux autres employés sans en donner la raison.

Versace, Givenchy et Coach dans le viseur

Les t-shirts des trois marques dans le viseur de la Chine Versace, Givenchy et Coach suggèrent que Hong Kong et Taïwan sont des pays plutôt que des villes. Les photos desdits t-shirts ont circulé sur les réseaux sociaux chinois et la population a appelé au boycott des trois marques, qui ont chacune perdu leur ambassadeur local.