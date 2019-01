La croissance chinoise au plus bas depuis 1990

La croissance de la Chine a ralenti tout au long de 2018, pour atteindre son plus faible niveau en 28 ans sur l'ensemble de l'année marquée des efforts de désendettement, des conflits commerciaux et une demande intérieure en baisse.

Et surtout, la décélération a été continue au fil des trimestres de 2018 jusqu'à atteindre 6,4% au quatrième, son rythme le plus lent depuis 2009, année marquée par la crise financière internationale.

Stabilisation mi-2019?

"Nous pensons que la croissance va empirer au premier semestre 2019 malgré les mesures de stimulation et d'assouplissement de plus en plus agressives de Pékin, et tomber sous 6,0% au 1er semestre. Pour l'ensemble de 2019 nous anticipons 6,0%", ont renchéri les analystes de Nomura. D'autant qu'une composante essentielle de la richesse chinoise, le commerce, pâtit d'une demande extérieure qui faiblit et du conflit sino-américain.