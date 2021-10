La croissance chinoise s'essouffle

L'économie chinoise a progressé au troisième trimestre à son rythme le plus faible en un an. Pourquoi? Faut-il s'en inquiéter?

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,9% sur la période juillet-septembre. Il s'agit d'un plus bas depuis le troisième trimestre 2020. Ce ralentissement s'était déjà imprimé au trimestre précédent, puisque la hausse était alors de 7,9%, après un bond de 18,3% en début d'année . D'un trimestre à l'autre, la croissance chinoise n'évolue que de 0,2%.

La production industrielle chinoise déçoit également, avec une hausse sur un an de 3,1%, contre 5,3% le mois précédent, alors que le consensus donnait +4,5%.

Les causes sont nombreuses

Ce ralentissement n'est pas une surprise. La Chine voit sa reprise menacée par une forte hausse du coût des matières premières , en particulier du charbon , qui alimente les centrales électriques. Celles-ci tournent actuellement au ralenti, malgré une forte demande. Comme l'électricité est rationnée, les coûts de production grimpent , et cela pénalise les entreprises. Les pénuries d'électricité devraient se poursuivre cet hiver...

Plusieurs secteurs dynamiques (numérique, showbiz, cours de soutien scolaire…) ont été visés ces derniers mois par le gouvernement, ce qui fait peser pas mal d'incertitude parmi les investisseurs et freine la croissance .

Réaction des autorités?

"Face aux sinistres données sur la croissance que nous anticipons dans les mois à venir, nous pensons que les décideurs vont prendre plus de mesures pour soutenir la croissance, notamment en assurant des liquidités abondantes sur le marché interbancaire, en accélérant le développement d'infrastructures et en assouplissant certaines normes de crédit et d'immobilier", a commenté Louis Kuijs, directeur pour l'Asie chez Oxford Economics.