La fuite de Carlos Ghosn, un camouflet pour une justice japonaise au fonctionnement critiqué

Défiance dans l'appareil judiciaire

Le départ de Carlos Ghosn confirme, par ailleurs, sa défiance dans la justice nippone. Dans un communiqué confirmant ce mardi 31 décembre sa présence à Beyrouth, il s’est réjoui de ne plus être " l’otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l’homme sont bafoués".

Carlos Ghosn a toujours clamé son innocence, parlant de "complot". En octobre, ses avocats ont même demandé l’annulation des poursuites. Ils ont notamment critiqué des perquisitions et des saisies "illégales" de documents et la collusion du parquet – chargé de l’enquête – avec Nissan et les médias. L’homme d’affaires ne décolérait pas non plus contre l’interdiction qui lui était faite de voir son épouse, Carole, et de communiquer avec elle.