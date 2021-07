La justice belge gèle un demi-milliard d’euros du Kazakhstan

Un litige portant sur une raffinerie de pétrole et de gaz au Kazakhstan a amené à la justice belge à geler plus d’un demi-milliard d’euros de cette république sur un compte belge.

