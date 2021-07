La pluie continue de menacer la Chine après des inondations meurtrières

Les inondations dans le centre de la Chine ont fait au moins 33 morts et huit disparus. De nouvelles précipitations sont à craindre dans les prochains jours.

L'équivalent d'une année de pluie en trois jours. Zhengzhou , une métropole de 10 millions d'habitants dans le centre de la Chine, a subi, mardi, un orage dévastateur qui a englouti jusqu'à une ligne de métro et laissé en surface d'impressionnants amas d'automobiles.

Ce jeudi, la cité tentait de reprendre le dessus, alors que le dernier bilan pour la province du Henan, dont Zhengzhou est la capitale, faisait état d' au moins 33 morts et huit disparus . Quelque 376.000 personnes ont été évacuées , selon la télévision nationale CCTV.

Zhengzhou, située à environ 700 km au sud de Pékin , restait d'ailleurs envahie par les eaux dans certains quartiers, alors qu'agents d'entretien, pompiers et dépanneurs s'affairaient à déblayer les dégâts.

Aide d'urgence

Le gouvernement a débloqué une aide d'urgence de 100 millions de yuans (13 millions d'euros) en faveur du Henan. Plus de 200.000 hectares de cultures ont été engloutis et les dégâts sont évalués à 1,22 milliard de yuans (160 millions d'euros), selon la même source.

"Ces catastrophes montrent que les événements climatiques extrêmes et leur intensité vont croissant."

La météorologie nationale annonce encore des pluies avant une accalmie vendredi. Mais plus au nord, jusque dans le Hebei, la province qui entoure Pékin, certains secteurs ont été placés, à leur tour, en alerte rouge.

Changement climatique

À Zhengzhou, un grand nombre d'hôtels n'accueillent plus de clients, faute d'électricité, ou d'alimentation en eau propre, comme l'hôtel Hampton en centre-ville. "L'orage a inondé nos systèmes électriques. On utilise un groupe électrogène pour avoir une alimentation, mais juste pour l'accueil au rez-de-chaussée", explique une réceptionniste.

L'impact du changement climatique est évoqué pour expliquer ces inondations, les plus violentes enregistrées dans la région depuis que des mesures ont commencé à être enregistrées il y a 60 ans. Certains responsables évoquent même les pires inondations du "millénaire".

"Ces catastrophes montrent que les événements climatiques extrêmes et leur intensité vont croissants", écrit, ce jeudi, le quotidien Global Times dans un éditorial.

"Il ne suffit plus de dire vaguement 'une fois par millénaire ou une fois par siècle'", s'alarme le journal. "Nous devons nous tenir prêts à affronter des intempéries catastrophiques plus souvent".