La plus haute statue du monde est indienne

La plus haute statue du monde a été inaugurée ce mercredi en Inde, sous haute sécurité, par crainte de manifestations des communautés locales.

Dans l'État du Gujarat (ouest), terre du Premier ministre Narendra Modi, cette statue de 182 mètres de haut - dont 25 de piédestal - de Sardar Vallabhbhai Patel, l'une des figures de l'indépendance du pays et érigé en modèle par les nationalistes hindous, a été inaugurée en présence du chef du gouvernement.

Grande comme deux fois la statue de la Liberté , la "statue de l'Unité" représente le Premier ministre de l'Intérieur indien habillé d'un dhoti traditionnel et d'un châle passé sur les épaules.

L'édifice, qui a coûté 29,9 milliards de roupies (358 millions d'euros), fait cependant face à une fronde des communautés tribales locales. Celles-ci en dénoncent le caractère dispendieux et l'impact sur l'environnement et ont menacé de perturber l'inauguration par des manifestations. En conséquence, les autorités indiennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour garantir le bon déroulement des cérémonies.

D'une structure de béton et d'acier, et le revêtement en bronze fabriqué en Chine, la statue dominera la rivière Narmada et est localisée à proximité d'un barrage dans une région reculée. Lourde de près de 100.000 tonnes, elle a nécessité quatre ans de travaux.