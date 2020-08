La visite d'un ministre américain à Taïwan fâche la Chine

Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, a célébré la vigueur de la démocratie taïwanaise et ses succès contre le coronavirus lors d'une visite historique sur l'île.

Arrivé dimanche pour une visite de trois jours, Azar est le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, année où les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître le gouvernement communiste basé à Pékin comme le seul représentant de la Chine. Ils restent toutefois, avec une certaine ambiguïté, l'allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d'armes.

Ce voyage intervient dans un contexte de tensions sino-américaines croissantes sur tout un tas de sujets, du dossier hongkongais aux questions commerciales, en passant par le coronavirus. Lundi, le secrétaire à la Santé a rencontré Mme Tsai, bête noire de la Chine qui l'accuse de rechercher l'indépendance formelle de l'île de 23 millions d'habitants. "La réponse de Taïwan au Covid-19 a été parmi celles qui ont été le plus efficaces au monde, et cela reflète la nature ouverte, transparente, démocratique de la société et de la culture de Taïwan", a déclaré Azar.

"La Chine s'est toujours fermement opposée aux échanges officiels entre les Etats-Unis et Taïwan" Zhao Lijian Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères