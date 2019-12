Large baisse de droits de douane par la Chine

La Chine publie deux listes de lignes tarifaires détaillant des baisses censées intervenir les 1er janvier et 1er juillet prochains. Ces annonces concernent tous les partenaires commerciaux de Pékin.

Le gouvernement chinois a annoncé une série de baisses de droits de douane sur un grand nombre de produits technologiques ou alimentaires , notamment le porc, alors que le cheptel du pays fait face à une épidémie. La Commission des droits de douane a ainsi publié deux listes de lignes tarifaires détaillant des baisses censées intervenir les 1er janvier et 1er juillet prochains . Parmi les 859 produits concernés au 1er janvier, la viande de porc surgelée voit ses taxes à l'importation passer de 12% à 8%.

Cette décision intervient alors que la Chine fait face depuis août 2018 à une épidémie de peste porcine africaine qui a décimé son cheptel et fait doubler les prix du porc, la viande la plus consommée dans le pays.

D'autres produits alimentaires comme les fromages (passant de 15% ou 12% à 8%) bénéficient de baisses des droits à l'importation. Certains types de noix et de poissons sont également concernés, de même que des produits chimiques et pharmaceutiques .

Ces annonces concernent tous les partenaires commerciaux de Pékin et ne semblent pas directement liées au différend en cours avec les Etats-Unis, même si certains produits sur la liste, comme le jus d'orange et les avocats, peuvent intéresser plus spécialement les producteurs de l'oncle Sam.