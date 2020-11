Le Japon renoue avec la croissance

L’activité a bénéficié de la progression de 7% des exportations, principalement de voitures aux Etats-Unis et de microprocesseurs vers la Chine, et de la consommation des ménages en hausse de 4,7%. Les Japonais ont profité de l’allocation gouvernementale de 100.000 yens (807 euros) distribuée à chacun, et des opérations "Go To Travel" et "Go To Eat" de soutien aux voyages et à la restauration.