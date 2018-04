Le Japon se dote d'une unité marine de combat

Le Japon a lancé samedi sa première unité d'infanterie de marine, qui sera chargée de défendre les îles que Tokyo et Pékin se disputent en mer de Chine orientale.

Basée à Sasebo, dans l'ouest de l'archipel, et forte de 2.100 soldats, la brigade amphibie des Forces d'autodéfense japonaises a été lancée au cours d'une cérémonie samedi , suivie d'un exercice conjoint avec des Marines américains.

Elle sera responsable de défendre les îles inhabitées en mer de Chine orientale que revendiquent à la fois Tokyo et Pékin, et de les reprendre en cas d'invasion. L'unité, qui atteindra à terme 3.000 hommes, sera équipée d'avions hybrides V-22 Osprey et de véhicules d'assaut amphibies.