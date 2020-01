Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit, la Chine étend la quarantaine

Malgré les déclarations de l'OMS jugeant qu'il est "trop tôt" pour déclencher l'alerte internationale, le virus apparu en Chine continue de se propager. Le dernier bilan fait état de 26 morts et de 830 malades déclarés. Plus de 40 millions de personnes sont désormais en quarantaine en Chine.

Plus de 40 millions d'habitants du centre de la Chine sont désormais bloqués par des mesures anti-épidémie , après la quarantaine imposée en réponse au nouveau coronavirus. Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d'habitants, est la neuvième à faire l'objet d'une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au cœur de l'épidémie.

En Chine , au moins 26 personnes ont succombé à la maladie liée au virus, selon un décompte de ce vendredi, dont une deuxième en dehors du berceau de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination confirmé atteint désormais 830 dans la République populaire , a annoncé ce vendredi matin la Commission nationale de la santé. Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves , selon la Commission, tandis que 34 patients "guéris" ont quitté l'hôpital . Plus d'un millier de cas suspects sont en cours d'examen.

D'autres cas ont été confirmés au Japon , aux Philippines , à Taïwan , en Thaïlande , en Arabie Saoudite , à Singapour , en Corée du Sud, au Vietnam et aux États-Unis . Au Japon, le gouvernement vient de lever le niveau d'alerte et demande à tous ses citoyens de ne pas se rendre dans la province chinoise contaminée.

Construire un hôpital en 10 jours

Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'hôpital, de 25.000 m2, ouvrira ses portes le 3 février, selon l'agence Chine nouvelle. Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale d'origine inconnue.

La Chine s'est engagée à construire un nouvel hôpital dans les six jours à Wuhan

Le coronavirus potentiellement plus grave pour les actions européennes

Par rapport à 2002-2004, les entreprises européennes sont plus exposées à la Chine et à l'Asie en générale

Le nombre de personnes atteintes par le coronavirus et les caractéristiques connues de l'épidémie continuent d'inciter les investisseurs à comparer cette épidémie avec celle du Sras qui avait culminé en 2003, même si le nombre de victimes et la propagation du virus sont pour l'instant moins préoccupants.

Toutefois, "par rapport à 2002-2004, les entreprises européennes sont plus exposées à la Chine et à l'Asie en général", explique Credit Suisse dans une note sur le sujet, ajoutant qu'"une répétition de l'épidémie de Sras, ou même un scénario moins grave, pourrait avoir plus de conséquences pour les actions européennes que ce ne fut le cas à l'époque".