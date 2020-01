Le bilan du coronavirus monte à 56 morts

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine est monté à 56 morts et près de 2.000 personnes sont contaminées. C'est ce qu'ont indiqué ce dimanche les autorités, au lendemain de l'avertissement du président Xi Jinping sur une accélération de la propagation du coronavirus . A compter de lundi, les agences de voyages chinoises ne pourront d'ailleurs plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes.

La crise survient en plein chassé-croisé du Nouvel An, lorsque les Chinois mettent à profit leurs sept jours de congé pour voyager d'un bout à l'autre de leur pays. Des médecins militaires ont été dépêchés à Wuhan, la ville du centre de la Chine où est apparu en décembre le virus, actuellement de facto mise en quarantaine, et la construction d'un deuxième hôpital d'urgence y a été lancée. Quinze nouveaux décès ont été enregistrés, parmi lesquels un premier mort à Shanghaï , et au moins 688 nouveaux cas d'infections au coronavirus ont été confirmés, soit un total de 1.975 dans le pays, selon la commission nationale de la santé.

Une première ville chinoise, Shantou, à plus d'un millier de km au sud de Wuhan, avait annoncé mettre en place ce dimanche à partir de 17h des mesures de restrictions d'accès pour tous les véhicules non essentiels à cette mégapole de plus de 5 millions d'habitants, avant toutefois de se rétracter quelques heures plus tard pour une raison inconnue.