Le coronavirus inquiète les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo

Le bilan du nouveau coronavirus 2019-nCoV ne cesse de s’alourdir. Déjà 490 morts et plus de 20.400 malades en Chine, pays d’où est parti l’épidémie. Sa propagation inquiète au Japon voisin, et pas seulement pour le risque sanitaire.

Alors qu'environ 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine, dans une vingtaine de pays, l’archipel redoute un impact sur l’accueil des Jeux olympiques, qui doivent débuter à Tokyo du 24 juillet au 9 août, suivis des Jeux paralympiques du 25 août au 6 septembre. "La propagation du nouveau coronavirus peut nuire à l’atmosphère des compétitions et nous sommes très inquiets", a ainsi déclaré, mercredi 5 février, le Secrétaire général du comité d’organisation, Toshiro Muto, qui a plaidé pour une coordination afin de "contrôler la maladie". "J'espère que cela peut être éradiqué aussi vite que possible", a-t-il ajouté.

Le gouvernement se veut rassurant. Le 3 février, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a promis une "réponse appropriée" à la maladie qui touche déjà 22 personnes dans l’archipel, "en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions internationales". Le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs ont exclu toute annulation, tandis que la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, appelait à tout faire pour "s’attaquer avec la plus grande fermeté au nouveau virus pour le contenir afin de ne pas avoir à le regretter". Quant à la ministre chargée des Jeux, Seiko Hashimoto, elle organise des réunions de coordination avec les municipalités sur la prévention du virus.

Les autorités cherchent à dissiper les inquiétudes et les rumeurs, comme celle ayant fait état fin janvier de discussions entre le CIO et l’OMS, lesquels auraient conclu que l’épidémie "pouvait avoir un impact significatif sur les Jeux". Vite répandue sur les réseaux sociaux, elle a été démentie par les deux organismes.

Calendrier perturbé

La question se pose car la maladie perturbe déjà le calendrier sportif international, dont une partie concerne les Jeux de Tokyo. Un tournoi qualificatif de boxe olympique, prévu du 3 au 14 février à Wuhan, ville du centre de la Chine d’où est parti le coronavirus, a été annulé. Il aura lieu en mars à Amman en Jordanie. Celui de football féminin asiatique, programmée dans le Hubei – province chinoise où se trouve Wuhan -, aura finalement lieu à Sydney, en Australie. Idem pour un tournoi de basket, toujours qualificatif pour les JO. Initialement prévu à Foshan (Province du Guangdong, au sud de la Chine), il aura lieu à Belgrade, en Serbie. En outre, des athlètes avaient renoncé aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 par crainte du virus Zika, transmis par piqûre de moustique. Il n’y avait pourtant eu aucun malade.

Renoncer aux JO semble inimaginable, notamment en raison des sommes d'argent et de l’énergie investies pour accueillir 11.000 athlètes et des millions de touristes.

Pour autant, l'histoire comme l'imagination offrent de singulières coïncidences. La dernière fois qu'un tel événement a été annulé, c'était en 1940. A l'époque déjà, les compétitions devaient avoir lieu à Tokyo. L'annulation avait été décidée en raison de la guerre menée en Chine depuis 1937 par le Japon impérial.

