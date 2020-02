Le coronavirus, un choc pour l'économie sud-coréenne

Signe de l’inquiétude latente, le ministre des Finances, Hong Nam-ki, a annoncé le déblocage immédiat de 2.000 milliards de wons (1,5 milliard d’euros) pour soutenir l’activité , "une nécessité compte tenu de la forte augmentation du nombre de personnes infectées". Mardi, le bilan de la maladie en Corée du Sud était de 10 morts et de 977 contaminations, 144 de plus que la veille.

Les cas se concentrent dans le sud-est du pays , notamment à Daegu et dans le comté de Cheongdo, désignés "zone d’administration spéciale" et aujourd’hui à l’arrêt.

De quoi s’interroger pour l’économie, dont tous les secteurs semblent affectés. Les compagnies aériennes ont prolongé d’un mois, jusqu’au 25 avril, la suspension des vols vers la Chine. Un coup dur pour elles après une année 2019 difficile. Korean Air, leader du secteur, a décidé de céder des activités non rentables pour réduire ses coûts. Le numéro deux, Asiana Airlines, a demandé à 10.500 employés de prendre des congés non payés et a réduit de 40% les salaires des dirigeants.