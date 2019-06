Le mouvement de protestation se durcit à Hong Kong

De violents affrontements ont opposé des policiers et des manifestants qui tentaient de faire irruption dans le parlement de Hong Kong. Les protestataires dénoncent le projet du gouvernement d'autoriser les extraditions vers la Chine, ce qui inquiète le milieu des affaires.

L'assemblée parlementaire est dominée par les élus pro-Pékin . Les manifestants, en grande majorité des jeunes habillés de noir, ont érigé des barricades sur plusieurs artères menant au parlement et certains se disent déterminés à occuper durablement les lieux en s'inspirant du mouvement prodémocratie "Occupy" qui avait paralysé l'ancienne colonie britannique en 2014.

Des échauffourées ont éclaté dans l'après-midi (vers 9 heures, heure belge) entre les manifestants et la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène, de gaz au poivre et de balles en plastique. Les protestataires ont riposté en lançant des bouteilles et d'autres objets en direction des policiers. Certains les ont chargés avec des parapluies, symbole du mouvement "Occupy". D'autres ont cassé les trottoirs pour se procurer des projectiles. Des renforts de police ont été envoyés sur les lieux, selon les images retransmises en direct à la télévision.