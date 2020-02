Le nombre de décès dus au coronavirus bondit en une journée

15.000 contaminations supplémentaires

Et le président chinois Xi Jinping s'est visiblement montré trop précipité en annonçant mercredi une évolution "positive" de la crise, quand le nombre de nouveaux cas avait diminué depuis trois jours. Ce jeudi, la Chine a présenté de nouveaux chiffres alarmants: 15.000 contaminations supplémentaires. Et la Commission de la santé du Hubei a annoncé 242 nouveaux décès dans la province. C'est de loin l'augmentation la plus forte enregistrée en 24 heures depuis que la crise a débuté en décembre dans le chef-lieu provincial, Wuhan. Notons aussi que 44 nouveaux cas positifs ont été signalés à bord du paquebot de croisière Diamond Princess, toujours en quarantaine au Japon.