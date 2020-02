Le nouveau coronavirus a un nom et peut-être un vaccin dans 18 mois

Alors que la barre des 1.000 morts vient d'être franchie, l'OMS qualifie le coronavirus de "très grave menace" pour le monde et un vaccin pourrait être disponible d'ici 18 mois.

Le directeur général de l'OMS a également annoncé le nom du nouveau virus, COVID-19 , expliquant qu'il est primordial d'éviter la stigmatisation et que d'autres appellations pourraient être inexactes.

"Très grave menace"

Le directeur général de l'OMS y a également appelé tous les pays à faire preuve de "solidarité" en partageant les données dont ils disposent sur le virus . Lundi, une mission internationale d'experts de l'OMS est arrivée en Chine, avec pour objectif d'étudier l'origine du nouveau coronavirus et ses effets.

Le virus, qui a déjà fait plus de mille morts, presque exclusivement en Chine, est à l'origine de la contamination de plus de 42.000 personnes selon les derniers bilans. Dans les autres pays, le virus a fait deux victimes, une aux Philippines et l'autre à Hong Kong.