Le parlement russe veut sanctionner économiquement les Etats-Unis

Les États-Unis ont sanctionné la semaine dernière 24 personnalités russes, dont des oligarques et responsables gouvernementaux proches de Vladimir Poutine, et 14 groupes et entités. Les USA affirmaient répondre de la sorte aux "activités malveillantes" de Moscou visant à déstabiliser les démocraties occidentales. Ces sanctions sont les dernières en date d'une longue série de mesures visant Moscou et dont l'effet se fait sentir sur l'économie et les marchés financiers de la Russie.