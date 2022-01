Le président kazakh ordonne de "tirer pour tuer" afin de contrer les manifestations

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev a répondu par un bain de sang aux manifestations en cours à Almaty et dans les grandes villes du pays. Ces dernières heures, plusieurs dizaines de personnes ont été abattues par les forces de sécurité , selon des témoins et les agences de presse présentes sur place, alors qu'elles protestaient contre la hausse des prix du LPG . Selon la police, "26 criminels armés" auraient été tués.

"J'ai donné l'ordre aux forces de l'ordre et à l'armée de tirer pour tuer sans avertissement", a déclaré le président Tokayev lors d'une allocution télévisée. Selon lui, Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, aurait été attaquée par "20.000 bandits armés et entraînés". Il a accusé "les médias libres et certaines personnes à l'étranger" de jouer "le rôle d'instigateur".