Le ton monte entre Pékin et Washington à propos de Hong Kong

L'imposition fin juin par Pékin d'une loi draconienne sur la sécurité nationale dans l'ex-colonie britannique y fait craindre un recul des libertés. Washington, Londres et plusieurs capitales occidentales ont exprimé leur opposition.

Donald Trump a accentué mardi la pression: il a annoncé la fin du régime économique préférentiel accordé par les États-Unis au territoire autonome de Hong Kong, centre financier international majeur, et a promulgué une loi prévoyant des sanctions contre des responsables hongkongais et chinois. "Aujourd'hui, j'ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong", a-t-il déclaré.