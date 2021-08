Les États-Unis gèlent près de 9,5 milliards de dollars de réserves en Afghanistan

Washington pourrait également bloquer l 'aide prévue pour l'Afghanistan par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale , comme cela avait été fait avec d'autres pays dont les États-Unis ne reconnaissent pas le gouvernement.

105,6 millions de dollars

G7 virtuel sur l'Afghanistan

Ce gel des actifs est annoncé par les États-Unis alors que l’Afghanistan s’est réveillé, lundi 16 août, aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani . Depuis, des milliers de personnes tentent désespérément, dans un chaos total, de fuir le pays à partir de l'aéroport de Kaboul.

Joe Biden et Boris Johnson ont convenu, lors d'un entretien téléphonique mardi, de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan.

Mardi, les talibans ont donné une conférence et essayé d'apaiser les craintes d'une partie de sa population et des puissances étrangères quant à leur future gestion du pays. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid a assuré que la "guerre" était terminée et que tout était "pardonné", mais la situation demeure chaotique.