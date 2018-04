Les Philippines ferment Boracay, leur île paradisiaque souillée

Jadis ses eaux cristallines faisaient rêver. Désormais, on qualifie l'île de Boracay de "fosse septique".

À grands renforts de policiers lourdement armés, les Philippines ont fermé pour six mois l’île la plus courue de l’archipel, victime du tourisme de masse. L’île était devenue, d’après le président Rodrigo Duterte, une "fosse septique", accusant les hôtels et les bars de déverser directement leurs eaux usées dans la mer.