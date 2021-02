Les autorités birmanes déclarent la loi martiale à Mandalay

La loi martiale a été décrétée ce lundi dans plusieurs quartiers de Mandalay en Birmanie. L’UE et le Royaume-Uni demandent à réunir le Conseil des droits de l’homme.

Les rassemblements et les protestations de plus de cinq personnes sont désormais interdits. Un couvre-feu a également été instauré entre 20h et 4h.