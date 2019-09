Les étudiants hongkongais défient Pékin en boycottant les cours

A un week-end marqué par de violentes échauffourées entre radicaux et forces de l'ordre - et ponctué par 63 arrestations - a succédé ce lundi une journée d'actions diverses témoignant encore de la créativité du mouvement de contestation de milliers d'étudiants à Hong Kong. En ce jour de rentrée, des lycéens ont ainsi formé des chaînes humaines devant leurs établissements tandis que des infirmières se sont alignées dans des couloirs en brandissant des pancartes.

L'ex-colonie britannique connaît depuis trois mois sa plus grave crise politique depuis la rétrocession en 1997 , avec des actions quasi quotidiennes pour dénoncer l'ingérence grandissante de la Chine dans les affaires intérieures de cette région semi-autonome. Pékin, qui affiche un soutien indéfectible au gouvernement hongkongais, a multiplié les menaces et les actes d'intimidation.

"La fin est proche" pour la mobilisation en faveur de la démocratie, a encore averti dimanche soir l'agence officielle de presse Chine nouvelle dans un éditorial, sans donner plus de précisions. Cela n'a pas empêché ce lundi matin des manifestants habillés de noir, la couleur emblématique du mouvement, de cibler à nouveau le métro , bloquant dans quelques stations les portes des rames pour les empêcher de partir. L'ampleur des perturbations a cependant été sans commune mesure avec le chaos généré le 5 août, quand l'ensemble d'un réseau d'ordinaire d'une efficacité remarquable avait été paralysé pendant plusieurs heures.

Les étudiants sont depuis trois mois la colonne vertébrale d'un mouvement très jeune . On les trouve autant en première ligne, parmi ceux qui jettent des briques sur la police, qu'à l'arrière, formant le gros des foules qui manifestent.

Le mouvement est né en juin du rejet d'un projet de loi qui devait autoriser les extraditions vers la Chine. La suspension du texte par l'exécutif n'a pas suffi à éteindre la mobilisation qui a considérablement élargi ses revendications. Celles-ci renvoient toutes à la dénonciation d'un recul des libertés et de l'ingérence grandissante de Pékin en violation du principe "Un pays, Deux systèmes" qui avait présidé à la rétrocession en 1997.

Hong Kong a connu samedi une journée de protestations parmi les plus violentes depuis le début du mouvement. Des contestataires ont notamment incendié une énorme barricade à une centaine de mètres du QG de la police et les forces de l'ordre ont pourchassé des manifestants jusque dans les stations de métro, en frappant certains dans les rames. Le lendemain, des milliers de manifestants ont cherché à bloquer les accès à l'aéroport et une quinzaine de vols ont dû être annulés.