Les forces occidentales abandonnent l'Afghanistan face aux talibans...

Le 11 septembre prochain, vingt ans après avoir renversé le régime taliban pour son soutien au groupe terroriste Al-Qaïda, l'armée américaine aura quitté l'Afghanistan. Le retrait sera généralisé aux forces de l'Otan et à six pays alliés, qui disposent de 9.600 soldats sur place, dont une septantaine de belges, dans le cadre de l'opération "Resolute Support".

Un retrait critiqué

Une partie de la presse afghane juge ce retrait "irresponsable". Si les groupes terroristes Al-Qaïda et Daech ont été défaits, les talibans, soutenus par l'Iran et la Russie, conservent leurs capacité militaires et pourraient regagner rapidement du terrain. Ils ont d'ailleurs multiplié les attaques ces derniers temps. Plus de 1.800 civils afghans ont été tués par les talibans lors des trois premiers mois de 2021.