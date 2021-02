Les manifestations se poursuivent en Birmanie: l'ONU réclame des sanctions contre les militaires

La tension est palpable en Birmanie et la communauté internationale s’en inquiète. Ce vendredi, Michelle Bachelet a réclamé des sanctions ciblées contre les responsables du putsch militaire organisé en Birmanie.

Lors d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme (CDH) sur la Birmanie convoquée par les Européens, la Haute-Commissaire adjointe, Nada al-Nashif, a demandé à ce que des sanctions soient prises par la communauté internationale et à ce que ces dernières soient "ciblées" : "les dirigeants de ce coup d'État constituent un objectif approprié pour de telles actions."

Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire de l'ONU appelle à des sanctions fortes et ciblées

"Il est d'une importance capitale qu'aucun préjudice ne soit infligé aux personnes les plus vulnérables du pays; et que l'aide à la lutte contre la pandémie puisse se poursuivre, tout comme l'aide humanitaire dans les zones de conflit" du pays, a-t-elle insisté.

Pour rappel, mardi, la police a tiré sur des manifestants , faisant plusieurs blessés, dont une jeune femme dans un état critique. En outre, pas moins de 250 personnes ont été placées en détention depuis le coup d’État , comme le rapporte une ONG d’aide aux prisonniers politiques. Parmi elles, des responsables locaux, des députés, des membres de la commission électorale et des activistes.

Le 8 février dernier, la loi martiale avait également été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, interdisant les rassemblements et les protestations de plus de cinq personnes. Un couvre-feu avait également été instauré entre 20h et 4h.