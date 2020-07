Les séparatistes au Yémen font marche arrière

Au Yémen, les séparatistes renoncent à leur autonomie et acceptent l'accord de Ryad. le gouvernement yéménite pourra ainsi reprendre la lutte contre les rebelles Houthis, appuyés par l'Iran.

Les séparatistes du sud du Yémen ont annoncé ce mercredi renoncer à leur autonomie et se sont engagés à mettre en œuvre un accord de partage du pouvoir avec le gouvernement , suscitant ainsi l'espoir d'une réconciliation entre ces deux camps alliés contre les rebelles Houthis.

Le Conseil de transition du sud (STC) "annonce qu'il renonce à sa déclaration d'autonomie", afin de permettre l'application de l'accord de Ryad, a écrit sur Twitter le porte-parole de cette instance, Nizar Haitham, évoquant le rôle joué par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour parvenir à cette décision.

Le gouvernement yéménite a salué cette annonce par la voix de son porte-parole, Rajeh Badi, qui a exprimé l'espoir d'un "début sérieux et véritable" pour la mise en œuvre de l'accord de Ryad. De son côté, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan, y a vu "un pas positif" qui va permettre au gouvernement yéménite de reprendre son action à partir d'Aden .

Une guerre dans la guerre

Le conflit principal au Yémen oppose le gouvernement, reconnu par la communauté internationale et soutenu par une coalition menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, appuyés par l'Iran. Mais un autre conflit a éclaté entre le gouvernement et les séparatistes du STC, en principe alliés contre les Houthis, représentant une guerre dans la guerre au Yémen .

L'accord dit "de Ryad" a été signé en novembre 2019 et prévoit un partage du pouvoir dans le Sud entre le gouvernement et les séparatistes. Mais ses dispositions n'ont quasiment pas été mises en place et sont vite devenues caduques.