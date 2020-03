Les talibans mettent fin à la trêve partielle

L'accord de paix signé à Doha avec les Américains ne porte pas sur les relations entre les talibans et le gouvernement afghan.

Les talibans ont annoncé lundi mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes, deux jours seulement après la signature d'un accord historique avec les États-Unis. Un attentat, qui n'a pas été immédiatement revendiqué, a eu lieu lundi. L'explosion d'une moto piégée durant un match de football a tué au moins trois civils et en a blessé onze autres. L'attentat intervient après neuf jours de trêve partielle, qui avaient vu le nombre d'attaques s'effondrer en Afghanistan.

La commission militaire du mouvement a diffusé un document demandant à ses combattants de relancer leurs opérations contre les forces afghanes. La veille, le président afghan Ashraf Ghani avait quant à lui annoncé la prolongation de la trêve partielle au moins jusqu'au début des discussions inter-afghanes , prévues pour le 10 mars, et "ce pour but d'atteindre un cessez-le-feu complet".

Échange de prisonniers

Mais il avait également rejeté l'un des principaux points de l'accord signé samedi à Doha par Washington et les insurgés, de la négociation de laquelle son gouvernement a toujours été tenu à l'écart, à savoir la libération de 5.000 prisonniers talibans en échange de celle de 1.000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles. Cette mesure est "un prérequis pour les discussions inter-afghanes", a toutefois rappelé Zabihullah Mujahid, illustrant les difficultés à venir pour que Kaboul et les insurgés parviennent à un compromis. "La position de Ghani montre que les Américains n'ont pas fait les préparations nécessaires avant de signer l'accord", a réagi une autre source talibane, basée au Pakistan.

Selon l'accord de Doha, un éventuel cessez-le-feu n'est par contre qu'un "élément" des discussions à venir et non une obligation pour que celles-ci se déroulent, comme le souhaite Ashraf Ghani. "Nous sommes en train de vérifier si (la trêve partielle) a pris fin. Mais on ne nous a pas signalé d'attaques majeures pour l'instant", avait précédemment réagi Fawad Aman, le porte-parole adjoint du ministère de la Défense.