Les talibans tout près de Kaboul, les Occidentaux évacuent

Les talibans ont continué leur progression ce vendredi et se trouvent désormais à une cinquantaine de kilomètres seulement de Kaboul. Les insurgés contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours. Kaboul , la capitale du pays, Mazar-i-Sharif , la grande ville du nord, et Jalalabad (est) sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement.

Les talibans ont lancé leur offensive en mai, quand le président américain, Joe Biden, a confirmé le départ des dernières troupes étrangères du pays, 20 ans après leur intervention pour en chasser les talibans du pouvoir en raison de leur refus de livrer Oussama ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Ce retrait doit être achevé d'ici le 31 août. Joe Biden a depuis affirmé ne pas regretter sa décision, même si la rapidité avec laquelle l'armée afghane s'est désintégrée a surpris et déçu les Américains, qui ont dépensé plus de 1.000 milliards de dollars pour la former et l'équiper.