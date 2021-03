Les vaccins chinois ont "démontré leur sûreté", selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les vaccins chinois de Sinopharm et Sinovac étaient sûrs et efficaces. Des études supplémentaires devront néanmoins être produites pour évaluer les effets de ces derniers sur les sujets à risque.

"Il manque des données (...) en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies."

"Les vaccins ont démontré leur sûreté et leur bonne efficacité contre le Covid-19 lorsque le malade présente des symptômes, mais il manque des données (...) en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies ", a indiqué le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination de l'OMS.

À l'inverse des vaccins développés par Moderna et Pfizer , qui sont des vaccins à ARN messagers (ARNm), les produits développés par Sinovac et Sinopharm sont des vaccins inactivés , qui fonctionnent à partir de particules virales tuées pour exposer le système immunitaire de l'organisme au virus, sans pour autant que le sujet ne développe une réaction grave.

Homologués en avril?

Dans un document résumant les principaux points soulevés pendant la réunion, les experts ont indiqué que les deux vaccins chinois – qui ont déposé une demande d'homologation devant l'OMS – devront, une fois qu'ils auront été introduits, produire des études sur leur efficacité et leur sécurité "pour évaluer leurs effets sur ces sous-populations". Les décisions de l'OMS concernant les demandes d'homologation déposées par Sinopharm et Sinovac ne sont pas attendues avant au moins début avril.

L'homologation par l'OMS au titre de la procédure pour les situations d'urgence (EUL) permet aux pays d'accélérer leurs propres procédures d'approbation réglementaire pour importer et administrer le vaccin. Elle permet aussi à l'Unicef d'acheter le vaccin pour le distribuer à des pays qui en ont besoin. L e président du Groupe SAGE, Alejandro Cravioto, a indiqué que les experts allaient attendre la décision de l'OMS sur leur homologation avant de publier leurs recommandations sur l'utilisation des deux vaccins chinois.

Déboires

Ce résultat était bien inférieur au résultat de 78% avancé une semaine plus tôt par la firme chinoise, et à peine suffisant pour obtenir l'approbation réglementaire, dont la limite d'efficacité est fixée à 50% par l'OMS .

Bientôt en Europe?

À ce stade-ci, la Commission européenne ne juge pas les vaccins chinois sûrs. L'Union européenne n'a pas d'accord avec les firmes chinoises et aucune demande d'autorisation n'a été rendue publique.

L'annonce de l'OMS intervient alors que plusieurs pays sont aujourd'hui engagés dans une course contre la montre. Ce mercredi matin, Pfizer a déclaré que l'efficacité de son vaccin était prouvée à 100% chez les sujets âgés entre 12 et 15 ans. Les essais de phase 3 menés sur 2.260 adolescents aux États-Unis "ont démontré une efficacité de 100% et des réponses d'anticorps robustes", pouvait-on lire dans le communiqué.